Gabon: elle réapparaît après une douzaine de jours perdue en forêt près d’Oyem

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 29 mars dernier, Marguerite Akoume Ndoutoume Bikoro Bi Ndong, une compatriote âgée de 68 ans, a disparu dans la forêt jouxtant le village Adzap-Yeffa, à 9 km de la ville d’Oyem. Fort heureusement, après 12 jours, la sexagénaire est réapparue le dimanche 10 avril 2022 à la grande satisfaction des membres de sa famille qui l’ont immédiatement conduite dans une structure hospitalière, rapporte le quotidien L’Union.

Tout commence le mardi 29 mars 2022 quand Marguerite Akoume Ndoutoume Bikoro Bi Ndong décide d’aller en forêt pour couper des feuilles servant à l’emballage du manioc. Elle serait partie seule laissant ses proches qui pensaient qu’elle ne tarderait pas à rentrer. Malheureusement pour ces derniers, la sexagenaire ne serait pas rentrée. Le lendemain, un des petit-fils aurait alors rassemblé tous les riverains afin d’informer de la disparition de sa grand-mère.

Alertée, la procureure d’Oyem va instruire les éléments de la Direction générale de recherches pour qu’une enquête soit ouverte. Dans le même temps, un supposé voyant pygmé sera consulté. Ce dernier aurait annoncé « l’assassinat avec prélèvement de certaines parties du corps de la sexagenaire par un notable du village ». Non sans soumettre l’ensemble des villageois à l’épreuve du balai durant laquelle le suspect aurait échoué, confortant ainsi l’opinion du « voyant ».

Entre fausses accusations et méthodes douteuses, les membres de la famille avaient perdu espoir de retrouver la matriarche. Miraculeusement, après 12 jours en forêt, Marguerite Akoume Ndoutoume Bikoro Bi Ndong serait réapparue derrière son domicile. C’est l’un de ses petit-fils qui l’aurait vu sortir de la brousse avec la robe en lambeaux. Il va en informer les membres du village et la sexagénaire sera immédiatement conduite au Centre hospitalier régional d’Oyem pour des examens médicaux. Le récit de sa disparition n’a pour l’heure pas été dévoilé. Les plus sceptiques font état d’un sort des génies de la forêt qui n’auraient pas apprécié l’intrusion de la femme sur leur territoire.