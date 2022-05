Gabon: elle poignarde à mort son petit ami gendarme au camp Gros Bouquet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le camp Gros Bouquet dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville a été le théâtre d’un tragique événement le jeudi 19 mai 2022. Et pour cause, une jeune fille dont l’identité n’a pas été dévoilée a mortellement poignardé Dandy Ndjila, son petit ami, par ailleurs, Adjudant de Gendarmerie. La présumée meurtrière a été appréhendée et est gardée à vue pour le moment dans les locaux de la Gendarmerie.

Les habitants du camp Gros Bouquet, dans le 1er arrondissement de Libreville, sont encore sous le choc moins de 24 heures après avoir assisté impuissants à ce drame inouï. En effet, une des habitantes dudit camp qui vivait avec son petit ami, Dandy Ndjila, un adjudant de Gendarmerie en service à l’EGM l’aurait mortellement poignardé avant de prendre la fuite.



Aussitôt informés, les éléments de la Direction générale de recherches (DGR) se seraient lancés à sa poursuite. La présumée meurtrière aurait été fructueuse vu au bout de quelques heures seulement et aurait été interpellée. Cette dernière serait au moment où nous couchons ces lignes, gardée à vue dans les locaux de la gendarmerie. Les raisons expliquant son acte n’ont pour l’heure pas été dévoilées. Nous y reviendrons !!!