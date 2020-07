Gabon: «Élie de Dieu» gardait la tête et le buste de sa victime dans sa chambre

Plus les heures passent, plus les détails sur le crime odieux et sordide commis par « Élie de Dieu » sont révélés. En effet, d’après les dernières informations recueillies par notre confrère Gabon 1ère, le jeune médecin interne a soigneusement gardé la tête et le tronc de sa victime dans un tonneau à l’entrée de leur chambre.

C’est une véritable scène d’horreur qui est contée aux populations depuis la découverte du corps segmenté d’une jeune femme par son compagnon de vie qui répond au nom d’Élie Gueuse Bissagou alias « Élie de Dieu ». Notre confrère de Gabon 1ère, révèle qu’après avoir découpé sa copine, le présumé assassin a emballé les membres inférieurs et supérieurs dans deux sachets poubelle.

Par ailleurs, comme possédé par un esprit malsain, « Élie de Dieu » décide de garder la tête et le buste de la mère de son enfant qu’il venait de dépecer dans un tonneau. Les deux parties seront mises dans un tonneau vide posté à l’entrée de leur chambre. Et ce, sans se préoccuper de l’odeur nauséabonde et infeste qui pourrait se dégager. Mais dans quel but ? Devait-il utiliser ses parties du corps de sa compagne à d’autres fins ? Autant d’interrogations soulevées par l’opinion et qui à l’heure actuelle restent sans réponses.

D’ailleurs, le mis en cause aurait même simulé un déplacement vers le Pk9 afin de ne pas attirer les regards du voisinage qui ne voyait plus sa petite amie.

Toujours est-il qu’Élie Gueuse Bissagou alias « Élie de Dieu » a été rattrapé par ses turpitudes qu’il n’a que peu masquées. Puisqu’ayant ôté la vie de sa dulcinée le vendredi 17 juillet dernier il sera démasqué le lundi 20 juillet 2020 sur dénonciation de son voisin qui avait constaté un énorme trou dans sa fosse septique. Gardé à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire, l’étudiant en fin de cycle de médecine à la réputation studieuse et réservée attend d’être déféré devant le parquet de la République.