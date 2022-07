Gabon: election législative partielle à Mimongo, Mekambo et Tchibanga le 20 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Vacant depuis plusieurs mois à la suite de la vague de démissions enregistrée au sein de certaines formations politiques de l’opposition, les sièges de député à Mimongo dans la province de la Ngounié, à Mekambo dans l’Ogooué Ivindo et dans le 1er arrondissement de la commune de Tchibanga devrait recevoir de nouveaux locataires. En effet, selon plusieurs médias, les élections législatives partielles pourraient se tenir le 20 août 2022 prochain.

En effet, les sièges à pourvoir concernent entre autres le 1er siège de Mimongo dans la Ngounié et le 2e siège de Mekambo dans l’Ogooué Ivindo, deux sièges qui étaient dernièrement occupés par les députés du Parti social-démocrate (PSD) et laissé vacant à la suite de la démission des député Gladys Moulengui et Franck Bokamba Ndombi.Ces derniers avaient annoncé leur départ du parti dirigé par Pierre Claver Maganga Moussa au profit du Parti démocratique gabonais.

Autre localité qui devrait voir l’élection d’un nouveau député, le 1er arrondissement de Tchibanga dans la province de la Nyanga. Occupé par un député du parti Les Démocrates (LD) en l’occurrence Jean-Pierre Doukaga-Kassa ledit siège est resté vacant à la suite de la démission de ce dernier qui a rejoint avec armes et bagages le PDG.

Ainsi, ces élections prévues le 20 août 2022 prochain devraient aboutir à la désignation par les populations des nouveaux députés de ces localités. Les candidats à ces élections législatives partielles devraient sans doute être connus dans les semaines qui viennent.

