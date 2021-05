Gabon: élargissement du cadre juridique de l’ONDSC pour la prise en compte de la culture

Réuni en Conseil de ministres ce jeudi 29 avril 2021, le gouvernement a adopté le projet de loi portant création, attribution et organisation de Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC). Une réforme qui devrait permettre de renforcer le cadre juridique de cet organe ainsi que ses attributions relatives au développement de la culture.

C’est sur présentation du ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M’Essone que ledit projet de loi qui vise l’organisation de l’Office national de développement du Sport et de la Culture a été adopté. Il vient renforcer le cadre juridique de l’Office en précisant les missions, attributions ainsi que les sources de financement devant permettre de rendre efficaces les actions menées conjointement par les départements ministériels des Sports et de la Culture.

Il faut dire que la réforme est particulièrement axée sur le domaine de la culture. Elle devrait permettre à l’Office national de développement du Sport et de la Culture de renforcer ses attributions relatives au développement de la culture. Toute chose qui devrait à terme, profiter à l’industrie culturelle, qui ne bénéficiait d’aucun levier de financement.



Créé lors du Conseil des ministres du 23 mai 2019, l’ONDSC brille en effet par ses actions et initiatives au profit du développement du sport au Gabon, comme le témoigne son vaste programme de construction, de réhabilitation et d’équipement des plateaux sportifs de proximité dans le Grand Libreville et dans l’arrière pays.