Gabon-Égalité : près de 50 000 personnes sensibilisées sur l’hygiène menstruelle

C’est ce que révèlent les données rendues publiques récemment par le programme Gabon-Égalité. Selon ce rapport, durant la période de 2021 au mois de juin 2023, près de 50 000 personnes ont été sensibilisées sur l’hygiène menstruelle, soit 49 325 au total.

Dans le cadre de ses multiples missions, le programme Gabon-Égalité a organisé plusieurs caravanes de sensibilisation. Des campagnes qui ont touché aussi bien les populations vivant dans le grand Libreville que ceux de l’intérieur du pays. L’objectif était d’atteindre le plus grand nombre afin que chaque enfant, parent et enseignant soit édifié sur les questions relatives à la feuille de route dudit programme.

La gestion de l’hygiène menstruelle

En effet, les opérations concernant l’hygiène menstruelle ont atteint un grand public. Il s’agit de près de 50 000 personnes qui ont été sensibilisées, soit 49 325. De plus, 3 000 paquets de protections hygiéniques ont été distribuées dans des établissements de 2021 à juin 2023. Des chiffres encourageant pour ce programme qui œuvre dans le social et sur la parité des genres au Gabon.

Il faut souligner que la gestion de l’hygiène menstruelle est l’utilisation des matériaux propres à l’absorption du sang menstruel. Ce flux qui doit être changé en privé, en toute sécurité, de manière hygiénique et aussi souvent que nécessaire pendant la durée du cycle menstruel. Les jeunes femmes gabonaises sont dès lors outillées sur ce processus important de la vie.

Autres sujets de sensibilisation

Une preuve de son impact social. Par ailleurs, ces multiples actions des milliers d’apprenants ont été édifiées sur les notions de responsabilité sexuelle, d’hygiène corporelle, de grossesses précoces, et même celles relatives à l’adolescence selon leur âge et leur niveau d’études. Des initiatives qui interviennent dans un contexte où plusieurs jeunes s’adonnent à des comportements sexuels et sociaux déviants.