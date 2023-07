Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable soutien social depuis son lancement, le programme Gabon-Égalité ne cesse d’impacter la population gabonaise. Ainsi, entre la période de juin 2022 à juin 2023, 77% des jeunes filles enceintes et mères ont été accompagnées dans la poursuite de leurs études, en l’occurrence les examens du BEPC et BAC.

C’est assurément un véritable outil et soutien social. Le programme qui a pour vocation de mettre en action des jeunes désireux d’agir pour l’égalité des genres au Gabon n’a cessé d’atteindre positivement la population depuis son lancement. C’est en tout cas ce que révèlent les données récemment publiées par le programme Gabon-Égalité allant de 2022 à juin 2023.

Un bilan plus que positif

En effet, durant cette période, plusieurs jeunes ont été accompagnés dans leurs études. S’agissant des jeunes filles enceintes et mères, ce sont 77% qui ont bénéficié d’un accompagnement pour l’obtention de leur examen de fin d’année. Notamment du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC, 74,73%) et du Baccalauréat (BAC, 79,5%) pour l’année académique 2022-2023.

À l’heure où nous couchons ces lignes, 3040 jeunes filles mères suivies, 97,85% d’entre elles ont pu maintenir leur scolarisation. Et 167 jeunes mères ayant abandonné leur cursus scolaire ont repris le chemin de l’école. 196 jeunes filles enceintes et mères expulsées des domiciles familiaux par leurs parents ont pu regagner leur domicile.

Pour parvenir à un tel résultat, le programme Gabon-Égalité s’est doté de moyens de qualité et a entrepris plusieurs campagnes de sensibilisation dans le pays. À travers l’élaboration de modules de formation, d’outils de sensibilisation, la formation des animateurs et membres d’associations et autres.

Ce qui a ainsi permis le déploiement d’un programme de sensibilisation à l’éducation sexuelle et aux grossesses précoces au sein de plusieurs établissements dans le grand Libreville et à l’intérieur du pays.