Gabon-Égalité : 730 cas de violences psychologiques enregistrées entre 2022 et 2023

Lancé il y a un an, le Centre Gabon-Egalité a récemment rendu public son rapport d’activités annuel. Il en ressort que 730 violences psychologiques ont été enregistrées par les équipes en service dans cette structure.

Dans le cadre du bilan annuel de ses activités, le centre Gabon-Égalité a indiqué que 730 cas de violences psychologiques ont été enregistrés sur la période 2022-2023. Un chiffre qui peut sembler dérisoire. Pourtant, l’atteinte de ce chiffre a requis beaucoup de courage de la part des victimes.

Des mécanismes d’accompagnement adaptés

Les violences psychologiques sont un phénomène qui vise à intimider la victime. Sans pourtant porter atteinte à son intégrité physique. Elles peuvent prendre diverses formes avec des conséquences pouvant être dramatiques pour la victime. Et ce, si le cas n’est pas détecté à temps.

Pour parvenir à un tel résultat, le Centre Gabon-Égalité de Nzeng-Ayong s’est doté de plusieurs moyens d’actions. Au nombre de ceux-ci, le centre d’appel gratuit qui enregistre les demandes. Mais également une clinique juridique. Ces derniers facilitent la réinsertion socio-économique des victimes.

Afin de toucher un plus large public, les professionnels de ce projet porté par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, vont au contact des publics cibles. Ainsi, selon ce rapport toujours, ce sont plus de 152 établissements qui ont été impactés par des campagnes de sensibilisation du Centre entre 2021 et 2023.