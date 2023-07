Gabon-Égalité : 37 615 élèves sensibilisés sur l’éducation à la santé sexuelle entre 2021 et 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le programme Gabon-Égalité a récemment publié le bilan des activités menées entre 2021 et 2023. Selon le rapport, 37615 élèves ont été sensibilisés sur l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents.

C’est dans le but d’édifier les apprenants sur les questions relatives au cheval de bataille du programme Gabon-Égalité que ces campagnes de sensibilisation ont été initiées. Concernant les activités entreprises entre 2021 et 2023, plusieurs établissements ont été touchés par ces caravanes de sensibilisation. On dénombre 152 écoles impactées par les opérations sur l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents.

Dialogue parent-enfants

Dans les établissements scolaires susmentionnés, 37615 élèves ont été touchés par les campagnes de sensibilisation dont 14,98% sont des filles et 11, 72% sont des garçons. Afin de dénicher une stratégie commune parents-Education nationale. Pour la simplification des discussions sur ces sujets souvent tabous. Mais également lutter et anticiper les changements qui surviennent durant l’adolescence de l’enfant. Ce en matière d’éducation sexuelle.

L’objectif aussi est que l’enfant puisse vivre une santé sexuelle épanouie et responsable. D’ailleurs, plusieurs notions ont été enseignées à ces derniers. Il s’agit des notions de responsabilité sexuelle, d’hygiène corporelle, menstruelle, de grossesses précoces, et l’adolescence. Un travail abattu par le programme Gabon-Égalité qui se poursuit évidemment.

Un bilan à saluer

Pour asseoir les enseignements reçus par les apprenants, le programme Gabon-Égalité a entrepris des communications pour les parents sur les mêmes questions. De 2021 à juin 2023, plusieurs experts affiliés au programme Gabon-Égalité ont sillonné des établissements du pays afin de rencontrer les parents d’élèves. À ce titre, 15669 parents ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Ainsi, aucun déphasage entre ces différentes générations. Vivement la poursuite et la maintenance de ces opérations sur toute l’étendue du territoire.