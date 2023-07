Gabon-Égalité : 2445 personnes sensibilisées sur le harcèlement au travail

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le programme Gabon-Égalité a rendu public le bilan de ses activités d’avril 2021 à juillet 2023. À cet effet, durant cette période, 2445 salariés publics et privés ont été sensibilisés sur le harcèlement au travail.

C’est dans le cadre de ses différentes missions que le programme Gabon-Égalité a initié ces différentes caravanes de sensibilisation. Cette initiative a permis la vulgarisation de la loi n°022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise, et la vulgarisation de la loi n°10/2016 du 05 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

Prévenir le harcèlement au travail

En effet, entre le mois d’avril et juillet 2023 plusieurs professionnels ont été sensibilisés sur le harcèlement au travail. S’agissant du secteur public on dénombre 1943 personnes et 502 dans le secteur privé. L’objectif de ces opérations est d’informer le grand public sur les dispositifs dont ils disposent pour dénoncer le harcèlement et les discriminations en milieu professionnel.

Aussi, de mobiliser tous les acteurs pour qu’ils connaissent les réformes et les appliquent quotidiennement. Mais surtout de prévenir les personnes véreuses des sanctions encourues en cas de dénonciation. De ce phénomène qui ternit la réputation de nos administrations et qui met à mal la politique du chef de l’État Ali Bongo Ondimba.

Que dit le code du travail ?

La loi n°010/2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel, adoptée par le parlement et promulguée par le Président de la République, protège les victimes. Le champ d’application de cette loi est très large puisqu’il vise aussi bien les actes et attitudes présentant un harcèlement moral ou sexuel. On le retrouve dans les relations entre les travailleurs ou agents publics et toute personne exerçant un pouvoir ou occupant une position hiérarchique, mais aussi aux relations entre travailleurs ou agents publics de même niveau hiérarchique.