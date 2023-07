Gabon-Égalité : 160 associations formées en mentoring politique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère de la Justice, Garde des sceaux chargé des droits de l’Homme a initié une session de formation le 8 juillet 2023 à l’Ecole nationale de Magistrature (ENM). Ce sont 160 associations qui ont été formées et sensibilisées en mentoring politique dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 6.2 du programme Gabon-Égalité.

C’est dans l’optique de concrétiser et d’opérationnaliser la mesure 6.2 du programme Gabon-Égalité sur le mentoring que cette formation a eu lieu. Initiée par le ministère de la Justice, cette session de formation et sensibilisation visait à offrir aux femmes des rudiments spécifiques d’appui dans plusieurs domaines de la vie et de la société. Également d’exhorter ces dernières à s’impliquer dans la vie politique du pays.

Plusieurs associations féminines formées

Ce sont près de 160 associations féminines qui ont reçu des enseignements sur la santé, l’éducation, la formation professionnelle, les micro-crédits, la protection contre la discrimination et les violences conjugales. Il faut dire que les connaissances reçues par ces femmes étaient transmises par experts, universitaires, politiques et leaders de la société civile.

On note plusieurs thématiques telles que « Femmes, Autorité et pouvoir », « La confiance en soi pour briser le plafond de verre », « Organisation d’une campagne politique, l’histoire politique de la femme gabonaise », « Civisme : l’importance du vote, les différents votes, les différentes élections » était au cœur de cette session. Aussi, la présentation de l’application HAPC dédiée aux femmes a été faite.

À l’aube des élections générales du 26 août prochain, elles ont été appelées à impacter en toute responsabilité l’avenir du Gabon. À l’issue de la session de formation, les participantes ont reçu des attestations de participation. Rappelons que le programme Gabon-Égalité a été conçue pour accompagner les femmes en leur offrant des politiques d’appui dans bon nombre de secteurs.