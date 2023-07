Gabon-Égalité : 15669 parents sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèlent les données rendues publiques récemment par le programme Gabon-Égalité. En effet, entre 2021 et juin 2023, 15669 parents ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes mais surtout sur la communication parent-enfant.

C’est dans le cadre de ses différentes missions que le programme Gabon-Égalité a initié ces différentes caravanes de sensibilisation. Pour trouver une stratégie commune parents-Education nationale, pour essayer de lutter et d’anticiper les bouleversements qui surviennent durant l’adolescence. Ce en matière d’éducation sexuelle. Le but étant également que l’enfant puisse vivre une santé sexuelle épanouie et responsable.

Des parents ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive

De 2021 à juin 2023 plusieurs experts affiliés au programme Gabon-Égalité ont sillonné des établissements du pays afin de rencontrer les parents d’élèves. A ce titre, 15669 parents ont été sensibilisés sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Ils ont également été entretenus sur la communication parent-enfant. Il faut dire que ce genre de question n’est pas souvent aisé à aborder dans certaines familles bantu.

Ainsi, ils sont en accord avec les enseignements reçus par les enfants à l’école. Le programme s’est assuré que les parents ne soient pas en déphasage avec les réalités. Ces pères et mères de familles ont été édifiés sur les notions de responsabilité sexuelle, d’hygiène corporelle, menstruelle, de grossesses précoces, et l’adolescence. Pour un meilleur encadrement de ces derniers.

Un bilan positif pour le programme Gabon-Égalité

Il est à noter que pour les interventions dans les écoles pour la période de 2021 à 2023, 152 établissements ont été impactés par les campagnes de sensibilisation. Pour un total de 37615 élèves touchés dont 14,98% sont des filles et 11, 72% sont des garçons. Un bilan assez positif pour ce programme social. Vivement la poursuite de celui-ci.