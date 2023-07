Gabon-Égalité: 147 296 appels reçus par le programme en 2 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mis en place dans l’optique de dénoncer des cas de violences, le numéro vert 1404 semble porter ses fruits. En effet, selon les données rendues publiques récemment par le programme Gabon-Égalité, ce sont près de 15 000 147296 appels qui ont été reçus sur la période avril 2021 à mai 2023.

C’est en vue de simplifier l’aide apportée aux victimes de violences et aux personnes voulant dénoncer des cas de violence que le 1404 a été mis en place. Il est le numéro d’urgence national d’écoute téléphonique. D’orientation à destination des femmes victimes de toutes formes de violence. Notamment de leur entourage, des administrations, de la société́ civile et aux professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Des dénonciations grâce au 1404

En effet, depuis la mise en place de ce numéro le 30 avril 2021, plusieurs dénonciations ont été faites. On compte 147 296 appels reçus par Gabon-Égalité durant cette période. Une preuve supplémentaire que le travail abattu par ce programme auprès des citoyens n’est pas fortuit. On note également que bon nombre de personnes vivant sur le sol gabonais sont victimes ou témoin de violences.

Dans la même période et grâce à la mise en place de ce numéro d’urgence, on souligne une multitude d’agressions. Notamment 3 495 appels concernant les violences basées sur le genre (VBG), 1 899 cas de violences physiques, 730 cas de violences psychologiques, 299 cas de violence économique et professionnelle, 402 cas de violences verbales et 165 cas de violence sexuelle.

Une suite logique

Des chiffres qui ont suscité un besoin de suivi total d’où la création du centre d’accueil Gabon-Egalité le 24 novembre 2022 sis au quartier Nzeng-Ayong. Le centre a pour mission de prendre en charge toutes les victimes de violences basées sur le genre psychologiquement, socialement, juridiquement pour ne citer que celles-là..