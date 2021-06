Gabon: effectivité de la mise en quarantaine de 24h des voyageurs internationaux

Bien que les chiffres annoncent une tendance baissière depuis quelques semaines, la lutte contre le coronavirus au Gabon se poursuit. Pour preuve, la présence ce mardi 15 juin 2021 du ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue à l’aéroport international de Libreville afin de vérifier l’effectivité de la mesure concernant la mise en quarantaine de 24 heures des voyageurs internationaux dès leur arrivée.

Annoncée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba lors de son adresse à la nation le vendredi 28 mai dernier, la mesure gouvernementale concernant la mise en quarantaine des voyageurs internationaux est entrée en vigueur ce mardi 15 juin 2021. A cet effet, le ministre du tourisme a tenu personnellement à vérifier le dispositif mis en place par les structures hôtelières devant accueillir les voyageurs en provenance d’autres pays.

Ainsi, travaillant conjointement avec l’Agence gabonaise de développement et de la promotion du tourisme et de l’hôtellerie, Pascal Houangni Ambouroue a pu se rendre compte de la bonne marche et du respect du protocole sanitaire par les différentes structures retenues pour l’occasion. « C’est une nouvelle mesure et comme chaque nouvelle mesure, il y a un certain nombre de difficultés mais elles sont mineures. […] Je pense que dans 5 jours les choses vont aller dans le bon sens. » a déclaré le ministre du Tourisme.



Les premiers voyageurs internationaux, principaux concernés par cette mesure, ont indiqué leur totale coopération quant au strict respect de ce dispositif. « Si pour protéger ma famille je dois rester 24h en quarantaine, je trouve ça salutaire, c’est un geste responsable » a déclaré l’un des passagers. A noter que tout voyageur en provenance de l’étranger est tenu à une quarantaine de 24 heures dans un des hôtels retenus par l’État et à la charge du passager.