Gabon: Edson Mvou Tsinga débarque à la tête de Sogara

C’est l’une des nominations les plus retentissantes du conseil des ministres de ce mardi 23 mars 2021. Alors qu’elle était jusque-là sans responsable, la Société gabonaise de raffinage (Sogara) a hérité d’un homme du sérail en la personne d’Edson Mvou Tsinga. Ancien Directeur général de Gabon Oil Marketing (GOM), l’homme qui cumule près de 25 ans de service dans l’industrie pétrolière, devra désormais tenter de redresser la barre d’un navire en perdition depuis plusieurs années.

Le projet de restructuration de la Société gabonaise de raffinage (Sogara) via la privatisation de l’outil productif contenu dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) 2021-2023, a pris un tournant décisif ce mardi à l’issue du conseil des ministres. En effet, après deux ans sans véritable responsable, l’unique raffinerie du pays s’est vu attribuer un nouveau directeur général en la personne d’Edson Mvou Tsinga.

Ancien directeur commercial au sein de la société et surtout ancien Directeur général de Gabon Oil Marketing (GOM), l’homme qui cumule près de 25 ans de service dans l’industrie pétrolière, devra désormais conduire la destinée d’une entreprise étatique en grande difficulté financière récurrentes avec plus de 20 milliards de FCFA de pertes nettes en 2019 et un chiffre d’affaires divisé par deux en 5 ans.

Ingénieur de formation mais également expert en trading, cet homme du sérail qui a passé la majeure partie de sa carrière au sein de l’entreprise qu’il est aujourd’hui amené à diriger, devra très vite mettre le pied à l’étrier. Étant entendu que l’Etat gabonais entend s’appuyer sur la Sogara, pour répondre aux défis croissants d’une industrie pétrolière gabonaise en mutation.

Accompagné dans ses nouvelles missions par Christian Avaro Yeno nommé pour sa part Directeur général adjoint, Sosthène Moussavou ancien chef de division production nommé Directeur des opérations, et de Christian Mboulou Mve nommé Directeur financier, Edson Mvou Tsinga devra désormais tenter de redresser la barre d’un navire en perdition depuis plusieurs années.