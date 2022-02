Gabon: écrouée à «Sans famille» pour vol de bébé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Gloire Mingouala, une compatriote âgée de 21 ans, a été récemment écrouée à la prison de Gros-Bouquet. Cette détention préventive est consécutive à un vol de bébé qu’elle avait commis le 7 février dernier en trompant la vigilance de la mère du nourrisson qu’elle avait invitée à prendre un pot dans un débit de boissons situé au Rond-Point de la Démocratie, rapporte L’Union.

Les faits se sont déroulés le lundi 7 février dernier. Ce jour-là, Mira Issanga Bounda et Gloire Mingouala se rencontrent au quartier dit Rond-Point de la démocratie et auraient décidé de partager un verre. Pendant qu’elles étaient dans le débit de boisson, la présumée voleuse qui tenait dans ses bras le nourrisson aurait exprimé l’envie de manger une pizza. La mère confiante lui aurait indiqué où se trouvait la pizzéria la plus proche et aurait laissé son enfant partir avec sa « nouvelle amie » qui aurait pris la poudre d’escampette.

Ce n’est que quelques minutes plus tard que Mira Issanga Bounda se rendra compte de la bourde qu’elle aurait commise. Elle va aussitôt se mettre à la recherche de Gloire Mingouala et de son enfant mais peine perdue, ils resteront introuvables. Une situation qui va conduire la jeune mère à porter l’affaire auprès des forces de l’ordre. Lesquelles ont procédé à l’ouverture d’une enquête ayant conduit à l’interpellation quelques jours plus tard de la présumée kidnappeuse au quartier Essassa-Bissobinam dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum grâce à l’alerte donnée par des voisins.

Lors de son interrogatoire, Gloire Mingouala aurait indiquée n’avoir aucun problème de procréation. Le juge d’instruction qui l’a auditionnée n’étant pas convaincu par ses raisons évoquées pour clamer son innocence l’a déféré à la maison d’arrêt de Libreville en attendant que la présumée kidnappeuse soit fixée sur son sort. Une situation qui devrait interpeller les parents et les amener à plus de vigilance concernant leurs enfants.