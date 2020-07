Gabon: écroué après 5 ans d’exercice frauduleux de la profession de professeur de Maths

Zack Mouélé Mombo, un compatriote âgé d’une trentaine d’années est placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 24 juin 2020. Le mis en cause aurait exercé en qualité de professeur de Mathématiques pendant 5 ans dans des lycées et collèges du Grand Libreville avec des documents administratifs falsifiés. Questionné sur ses motivations, le faux professeur a déclaré qu’il rêvait d’enseigner depuis sa tendre enfance.

Il aura réussi à dispenser les cours de mathématiques dans plusieurs lycées et collèges de la capitale sans jamais avoir été pris. C’est l’exploit réalisé par un Gabonais la trentaine révolue qui répond au nom de Zack Mouélé Mombo. En effet, comme le rapporte notre confrère L’Union, l’indélicat était arrivé à ses fins en contrefaisant le récépissé de la carte nationale d’identité (CNI) d’un certain Modeste Etoughe Nguema qui lui était bel et bien enseignant de Lycée.

Par la suite, le mis en cause aurait ouvert un compte bancaire par lequel il allait réaliser ses vices cachés. Seulement la supercherie ne prospérera pas. La victime s’en étant rendue compte. D’un cœur religieux, Etoughe décide de pardonner à Zack Mouélé Mombo. Sauf que ce pardon n’aura fait que calmer les ardeurs malicieuses du jeune homme qui va de nouveau tenter de pirater le compte de Modeste Etoughe Nguema. « C’en est trop », s’est dit la victime qui dans la foulée va saisir la Police judiciaire (PJ).

C’est suite à cette plainte que Zack Mouélé Mombo sera interpellé chez lui. Durant l’enquête préliminaire le mis en cause fera des révélations inédites. D’ailleurs une source autorisée aurait révélé que l’escroc récidiviste aurait dispensé des cours de mathématiques pendant 5 ans au lycée Lubin Martial Ntoutoume-Obame de Ntoum puis au CES public du Centre ainsi qu’au lycée Georges-Mabignath, à Libreville. Le tout, à l’aide de ses faux diplômes.

Comment cela est-il possible dans une administration réglementée comme l’éducation nationale ? C’est la question au bout de toutes les lèvres. Et pour cause, aucune vérification préalable n’a été effectuée. Cet enseignant même en tant que vacataire a durant 5 années dispensées des cours à une jeunesse sans même avoir le matériau nécessaire. D’ailleurs, apprend-t-on d’une source bien renseignée que Zack Mouélé Mombo a passé 2 ans à l’École normale des instituteurs (ENI) sans avoir fini sa formation.

Le faux professeur de Mathématiques a été présenté devant le parquet de la République où le juge d’instruction l’a placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, le 24 juin dernier, pour faux et usage de faux, usurpation de fonction et vol. Un chapelet d’accusations qui si elles sont retenues à la suite du procès pourraient coûter cher à Zack Mouélé Mombo dont la seule ligne de défense est qu’il a toujours rêvé d’être enseignant dans cette discipline scolaire.