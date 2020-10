Gabon: économie atone, politique inefficace, quid de l’importance de la DGEPF de Ngolo Allini?

Bien que chargée de « réaliser des études et autres travaux débouchant sur des mesures de politiques économiques et de proposer des pistes de solution visant à promouvoir l’économie nationale », la Direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (DGEPF) semble aujourd’hui se cantonner à un rôle d’institut de sondage. Produisant des rapports aux données peu édifiantes, cette entité technique pilotée par Jean Baptiste Ngolo Allini semble aujourd’hui loin du compte.

Alors que le contexte actuel devait lui donner l’occasion de révéler son importance dans la prise de décisions de politiques économiques, la Direction générale de l’Economie et de la politique fiscale (DGEPF) semble se confiner dans un rôle de simple observateur, mieux encore d’institut de sondage réalisant de banales études d’opinions

En effet, malgré la force de proposition qu’elle est censée représenter, cette entité technique dirigée par Jean Baptiste Ngolo Allini peine à offrir des issues favorables visant à promouvoir l’économie nationale, et ce, en dépit du fait qu’elle souligne dans ses différents rapports, l’impact négatif du volet « dépenses de fonctionnement ». Loin de participer à la conception et encore moins à la mise en œuvre de politiques publiques, la DGEPF reste donc aphone.

Entre absence de propositions, de suggestions et absence de données crédibles, la direction générale de l’économie dont l’action est censée être au cœur des chantiers du gouvernement (encore plus en cette période de Covid-19), se révèle donc de moins en moins influente. Une situation pouvant expliquer les difficultés de mise en oeuvre d’une véritable stratégie économique du pays.