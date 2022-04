Gabon: Ecobank engrange 6,2 milliards de FCFA de bénéfice en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 08 avril 2022 s’est tenue à Libreville, l’assemblée générale ordinaire d’Ecobank Gabon. Occasion pour les actionnaires d’examiner les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 mais surtout d’échanger sur la stratégie de digitalisation de ses services.

Organisée conformément aux dispositions légales et aux statuts de l’établissement bancaire, cette assemblée générale ordinaire annuelle a été l’occasion d’examiner les comptes de l’exercice précédent mais aussi de faire un tour d’horizon de ses activités. Une rencontre, présidé par le président du Conseil d’administration César Ekomie Afene et du directeur général d’Ecobank Gabon Nicholas Achiri Assangwe, qui s’est articulée autour de 8 grands axes et qui a permis aux actionnaires de se faire une idée de l’état de santé de l’entreprise.

Au nombre des points évoqués lors de cette assemblée générale, il y a eu entre autres, les éléments marquants de l’environnement économique, l’environnement bancaire national; la gouvernance d’entreprise; la synthèse des performances financières; la gestion du portefeuille; les ressources humaines; le système d’information et les perspectives.

Ainsi, de manière globale, Ecobank a connu de belles performances durant l’année 2021. « Nous sortons avec un bénéfice avant impôt de 6,228 milliards de FCFA et net impôt de l’ordre de 5, 092 milliards. C’est un résultat que nous jugeons satisfaisant. C’est le résultat d’un travail acharné de restructuration et d’assainissement par rapport aux années précédentes », a indiqué le président du Conseil d’administration César Ekomi Afene.



Autre élément évoqué durant cette assemblée la nouvelle stratégie de digitalisation de l’établissement. Avec 90 000 clients inscrits sur ses plateformes digitales, la filiale gabonaise du groupe Ecobank a su maintenir son niveau de transaction bancaire. « Ce qui a rendu ce résultat positif, c’est l’orientation digitale, que le Groupe Ecobank a prise depuis 2015, qui effectivement a été testé avec notre plan de continuité pour pouvoir survivre les clients à distance », a relevé le directeur général d’Ecobank Gabon.