Gabon: Ecobank en soutien au CHUL pour la lutte contre le diabète

C’est à l’occasion de la 8ème édition de sa journée d’actions sociales dite Journée Ecobank et en prélude à la journée mondiale de lutte contre le diabète, qu’Ecobank Gabon a effectué ce vendredi 13 novembre 2020, un don de matériel médical au bénéfice du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). D’une valeur de plus de 3 millions de FCFA, cette dotation est destinée à soulager le corps médical dans la prise en charge quotidienne des malades souffrant de diabète.

Chaque année depuis 2013, la banque panafricaine Ecobank organise sa journée d’action sociale avec pour thème « la lutte contre les maladies non transmissibles », à l’origine de plusieurs décès et handicaps dans le monde. Cette année, Ecobank a décidé de se mobiliser pour la lutte contre le diabète et a choisi d’apporter son soutien au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

C’est le directeur général d’Ecobank Gabon lui-même, Nicholas Achiri Asangwe, qui a conduit cette cérémonie. En présence de son directeur général adjoint, Dr. Hervé Ismael Koumakpayi et de son chef de service Endocrinologie et maladies métaboliques, Dr. Daniela Nsame, le CHUL réceptionnait d’importantes quantités de matériel sanitaire destiné « à soulager le corps médical dans la prise en charge quotidienne des malades souffrant de diabète », a souligné Nicholas Achiri Asangwe.

Le don se résumait en effet à 50 lecteurs de glycémie, 80 lancettes, 40 bandelettes, 2 pèses personnes, 2 Toises adultes, 4 tensiomètres électroniques, 50 seringues à insuline, 30 container pour aiguilles souillées, 1kg de coton hydrophile, entre autres. Selon le Dr. Daniela Nsame, « ce matériel vient à point nommé au service endocrinologie sachant que les personnes atteintes de diabète à côté de celles souffrant de maladies cardiovasculaires, ont payé le lourd tribut de la Covid-19 ».

Notons qu’on estime à près de 19 millions, le nombre de personnes atteintes de diabète en Afrique, dont 60% encore dans le déni de leur état de santé. Une maladie à l’origine de nombreuses complications, dont des lésions rénales, la perte de la vision, l’amputation des pieds et la mort prématurée.