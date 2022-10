Gabon: Eco-F au coeur de l’assainissement de Moanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunies pour une séance de travail, les autorités municipales de la ville de Moanda ont tranché quant à la situation liée à la gestion des ordures ménagères dans la localité. Auparavant dévolue à d’autres opérateurs privés avec un succès pour le moins mitigé, cette tâche incombe désormais à Eco-F, qui bénéficiera d’une enveloppe de 400 millions de FCFA dont 350 millions seront octroyés par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog).

Anciennement chargé de l’assainissement de la commune d’Akanda, Eco-F fait désormais valoir son expertise dans d’autres localités. L’entreprise de gestion de déchets a remporté l’appel d’offres lancé par la Comilog, dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), pour l’assainissement de Moanda, face aux difficultés de la municipalité à repousser l’invasion d’ordures dans la commune.

Une nouvelle dont s’est réjouie Comilog, acteur majeur du développement de la commune de Moanda. « La société a commencé à travailler en juillet dernier. Et pour l’instant, nous pensons que c’est un choix qui s’est avéré être le bon. Le centre-ville, notamment, nous paraît beaucoup plus propre qu’avant. Mais l’objectif n’est pas seulement de nettoyer, mais que les grandes artères de la ville soient le plus propre possible et créer des points d’apport pour les ordures ménagères dans les quartiers sous-intégrés qui sont difficiles d’accès », a déclaré un haut cadre.

Dans le cahier des charges de l’entreprise gabonaise, figurent le ramassage des ordures et l’entretien de la décharge publique. Un défi qui sera relevé grâce à l’octroi d’une subvention de 350 millions de FCFA de Comilog ainsi que les 50 millions de la mairie de Moanda. Soit 400 millions de francs CFA. « En dépit du fait qu’Eco-F ait remporté l’appel d’offres, nous sommes partis sur un contrat d’un an, par mesure de précaution. Donc, après un an, Comilog va faire le point avec les autorités municipales, Eco-F et l’État. Et dans le cadre du comité de gestion RSE présidé par le gouverneur, toutes les parties sont au courant », a expliqué la direction de Comilog.

Il faut souligner que cette action de la filiale gabonaise du géant minier Eramet viendra améliorer le cadre de vie des populations et garantir une meilleure hygiène de vie. Des actions qui sont en adéquation avec la politique de responsabilité sociétale vis-à-vis des populations de cette localité prônée par Comilog, qui est en droite ligne avec la politique RSE de son excellence le Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière de prise en compte et d’amélioration des conditions de vie des populations.