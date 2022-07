Gabon: échanges fructueux lors de la 2ème mission économique et monétaire de l’OIF

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 07 juillet s’est ouverte à Libreville, la deuxième Mission économique et commerciale de la Francophonie. Une rencontre qui réunit environ 250 entreprises locales, plus de 110 entreprises et acteurs économiques en provenance d’au moins 30 pays et qui constitue une véritable opportunité d’intensifier les échanges commerciaux et les investissements au Gabon et dans l’ensemble de l’espace francophone.

C’est en présence de l’Administrateur de l’OIF, Geoffroi Monpetit, du ministre gabonais du Commerce, Yves Fernand Manfoumbi et de plusieurs autres membres du gouvernement que s’est ouvert cet événement qui s’inscrit dans le cadre du déroulement des activités statutaires de l’Organisation internationale de la Francophonie. Celle-ci offre l’opportunité aux participants de nouer des partenariats mais aussi d’explorer les opportunités d’affaires qu’offre cet espace qui constitue actuellement 20% des échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

Lors de son intervention l’Administrateur de l’OIF a souligné que l’organisation de ces Missions économique et commerciale procède de la volonté de l’organisation de favoriser « le renforcement des affaires entre les régions et les pays de l’espace francophone, la mise en connexion entre toutes les parties prenantes, depuis les acteurs étatiques jusqu’aux organisations d’intégration régionale en passant par les organisations patronales, les chambres d’industries et de commerce, les entrepreneurs ». Une stratégie impulsée par le Secrétaire général Louise Mushikiwabo visant à rendre l’action de l’OIF plus efficace.

Pour sa part, le ministre du Commerce a rappelé que la tenue de cette mission « permet à l’OIF de susciter une émulation dans une perspective de compétitivité chez les acteurs économiques». « Il vise à accompagner de manière concrète les entreprises francophones dans leur expansion au niveau international », a indiqué Yves Fernand Manfoumbi. Ajoutant que cette mission économique donne aux participants l’occasion de prospecter des marchés, de discuter d’affaires et de réseauter avec plus de 150 opérateurs économiques gabonais dans les trois secteurs d’activités que sont l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les biens et services numériques.

