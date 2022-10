Gabon-EAU: Ali Bongo devise avec l’Emir Mohammed Bin Zayed Al Nahyane

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 25 octobre le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu avec son homologue des Émirats Arabes Unis (EAU) l’émir Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Au menu de cette rencontre entre les deux hommes, le renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre au sommet, les deux chefs d’Etat ont examiné les axes prioritaires de coopération entre les deux pays respectifs et les différentes opportunités d’investissements qu’offre le Gabon dans les secteurs du transport, de l’agro-industrie, de la pêche, des énergies renouvelables ou encore du commerce.

Les domaines des mines, du bois et des technologies, ont également été considérés par les deux personnalités comme des potentialités porteuses à fortes plus values pour nos deux pays. Présent dans la délégation gabonaise, le directeur général du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS) Akim Mohamed Daouda a relevé qu’il s’agissait pour « les deux chefs d’Etat d’évoquer les opportunités d’investissement et de co-investissement avec le FGIS ».



« Le cadre de coopération entre les Émirats Arabes Unis et le Gabon est un très bon cadre de coopération. Les deux chefs de l’Etat s’entendent très bien et donc il n’y a pas de surprise à ce que les idées qui sont retenu aujourd’hui et qui feront l’objet de travaux entre techniciens ne puissent pas aboutir à des réalisations concrètes », a indiqué pour sa part le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI Gabon) Ghislain Moandza Mboma.