Gabon: Dynamique unitaire appelle à l’unité de tous contre la dépénalisation de l’homosexualité

C’est par le biais d’un communiqué de presse que la confédération syndicale Dynamique unitaire (DU) s’est encore exprimée sur la controverse relative à la dépanalisation de l’homosexualité. Communiqué au terme duquel Jean Rémy Yama, a appelé les forces vives de la Nation à se lever comme un seul homme pour manifester afin que le gouvernement révise sa position sur cette question qui divise la société gabonaise.

La Confédération syndicale Dynamique unitaire (DU) a effectué une sortie ce vendredi 10 juillet 2020 par le canal d’un point de presse dans lequel elle a brossé l’actualité socio-politique du Gabon avec en point d’encre la problématique de la dépénalisation de l’homosexualité. Sur cette question, Jean Rémy Yama s’est interrogé sur la porté du droit en République gabonaise « censé refléter l’évolution des mentalités, la volonté de la majorité et les us et coutumes du terroir ». Une vision qui ne s’accorde pas avec la dépénalisation de l’homosexualité.

Dénonçant « l’incohérence des parlementaires guidés par l’appât du gain et la peur », la Confédération syndicale Dynamique estime que l’heure n’est plus aux paroles et aux nuances sémantiques sur les réseaux sociaux. « Il ne suffit plus de condamner, il faut agir et barrer la route à cette réforme », a-t-elle déclaré par la voix de Jean Rémy Yama.

Devant ce que Jean Rémy Yama et les siens considèrent à tort ou à raison comme une « dérive » de la société, DU a appelé à l’unité de toutes les forces vives de la Nation. C’est en cette occurrence qu’ils ont invité les « Hommes de DIEU, détenteurs des Traditions et Coutumes et membres de la société civile, à préparer des journées de manifestation si les recours introduits contre la réforme du Code Pénal auprès de la Cour Constitutionnelle n’aboutissent pas », a–t-elle indiqué.