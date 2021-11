Gabon: durcissement de la grève dans le secteur de l’éducation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ouverts à la négociation avec le gouvernement pour l’intérêt des apprenants et par ricochet la nation tout entière dont ils représentent l’avenir, les enseignants syndiqués en grève illimitée ont décidé de durcir le ton vis-à-vis des attitudes peu orthodoxes du Pr. Patrick Mouguiama-Daouda et Théodore Koumba. En effet, la Conasysed et le Sena ont conjointement indexé la mise sous bons de caisse des salaires des grévistes qui serait une provocation du ministère de tutelle.

À l’heure où les observateurs de la vie publique s’accordent sur le fait qu’une paralysie du secteur éducatif serait rédhibitoire à l’action de l’État dans ledit domaine, il semblerait que le gouvernement lui-même n’en fasse pas cas. C’est ce qu’ont récemment dénoncé la Convention nationale des syndicats du secteur éduction (Conasysed) et le Syndicat de l’éducation nationale (SENA). Pour ces deux plateformes, Théodore Koumba aurait mis le feu aux poudres en mettant en œuvre sa menace relative à la mise sous bons de caisse des salaires des enseignants.



À ce propos, Blaise Nkoghe Meye, délégué national aux revendications et au plaidoyer à la Conasysed a dénoncé l’attitude inopportune du gouvernement. « La mise sous bons de caisse fait du gouvernement l’auteur de la poursuite du mouvement de grève au niveau des établissements scolaires », a-t-il indiqué lors de l’assemblée générale tenue le samedi écoulé au sein de l’Ecole publique Martine Oulabou sise au Boulevard de l’Indépendance.

Selon ce dernier, le gouvernement devrait plutôt se fier aux dispositions de l’article 71 du statut général de la Fonction publique qui consacrent l’inviolabilité du droit de grève reconnu aux agents publics.