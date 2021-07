Gabon: duel aux couteaux à l’Eglise de l’Alliance chrétienne?

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Église de l’Alliance Chrétienne du Gabon serait-elle en proie au démon de la division?C’est la question qui taraude les esprits au vu des informations relayées par le quotidien L’Union dans sa livraison du samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 faisant état de la mésentente entre les membres de l’église locale de la SNI-Owendo, créant ainsi un dysfonctionnement au sein de la congrégation.

Au sein de l’Église de l’Alliance Chrétienne du Gabon(EACMG) règne la discorde. Et pour cause, la suspension d’un pasteur ferait grincer des dents et diviserait la congrégation. Les différentes rencontres entre dirigeants et membres ne parviennent toujours pas à dissiper les tensions, menant ainsi à un dysfonctionnement managérial et à un abus de pouvoir, aux dires des fidèles.

Selon les témoignages recueillis par le quotidien L’Union, « A la place du pasteur suspendu depuis le 21 janvier 2021, devait être installé un autre avec vocation à ramener la paix dans l’Esprit de l’évangile et réconcilier l’Église avec la hiérarchie de l’EACMG ». Une situation qui a créé une fracture empêchant d’ailleurs le bon fonctionnement des différentes commissions de la paroisse.



Un comité de médiation ayant pour objet de taire les points de friction a été mis en place, mais jusque-là, les médiations ne sont pas allées à leur terme et n’ont toujours pas porté de fruits car elles ont été interrompues par la hiérarchie. Une situation qui on l’espère sera résolue en appelant à la sagesse des parties pour la bonne marche de l’œuvre du Christ dans notre pays.