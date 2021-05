Gabon: du matériel générateur de revenus pour les femmes handicapées offert par Airtel

L’amicale des femmes handicapées du Gabon sise au quartier Nkembo dans le 2ème arrondissement de Libreville, a reçu ce vendredi 21 mai 2021, un lot d’équipements et du matériel destiné à lancer des activités génératrices de revenus. Un don d’Airtel Gabon qui s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale.

La remise de ces équipements multiformes, supervisée par le directeur régional Airtel Afrique francophone Michael Foley et le directeur général d’Airtel Gabon, Kamal Okba, vise l’autonomisation et l’épanouissement des femmes handicapées du Gabon, en ce sens qu’ils devraient leur permettre de booster et lancer des activités en cette période difficile de crise sanitaire liée au covid-19.

« Nous assumons notre rôle de partenaire social. L’une de nos missions c’est d’encourager et d’accompagner les couches vulnérables et notre idéal est d’aider à autonomiser ces dames durant cette période de pandémie qui a certainement un impact sur leurs activités », a indiqué Sylvose Mve Abessolo, directeur marketing et communication d’Airtel Gabon.

Au nombre du matériel reçu, on compte 10 kiosques nouvelles générations, 10 équipements de communication et de travail, 10 cartes Sim avec un capital de 300 000 FCFA chacune en monnaie électronique, soit un total de 3 millions de FCFA. Le don contient également 20 boîtes de gel hydro alcoolique et 20 boîtes de 50 masques de protection chacune.

Pour sa part, la responsable de l’amicale des femmes handicapées du Gabon, madame Nkarle Nzoghe Julie, n’a pas manqué de dire sa satisfaction. Elle a par ailleurs indiqué que l’organisation dont elle a la charge fait également du social en venant en aide à d’autres nécessiteux. « Ce n’est pas pareceque la femme est handicapée qu’elle ne peut pas venir en aide. Le peu que nous avons, nous souhaitons le partager avec d’autres personnes, dans des situations bien plus difficiles que la nôtre », a-t-elle confié.