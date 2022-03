Gabon: Dr. Obiang Ndong prend attache avec les responsables des entités sous tutelle des Affaires sociales

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nouvellement nommé ministre des Affaires sociales à côté de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu ce jeudi 16 mars 2022, l’ensemble des responsables des directions générales et des entités placées sous tutelle des Affaires sociales. Ces derniers ont été invités à intensifier leurs actions au service des populations, conformément aux nouvelles consignes du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

La rencontre avec les responsables des institutions sous tutelle du ministère des Affaires sociales entre dans le cadre de la prise de contact entre le ministre Guy Patrick Obiang Ndong assisté de sa déléguée Justine Lembimbi épse Mihindou et ses collaborateurs. Au cours de cette séance, les membres du gouvernement ont rappelé à leurs hôtes, les instructions du chef de l’Etat visant à faire de la nouvelle équipe « un gouvernement d’action et de performance constamment à l’écoute des populations en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie ».



A ce titre, l’ensemble des directions générales ainsi que des entités sous tutelles telles que la CNSS, la CNAMGS et le SAMU social ont été invitées à intensifier leurs actions au service des populations conformément aux missions qui leurs sont dévolues. Les membres du gouvernement ont par ailleurs invité leurs collaborateurs à plus de pragmatisme, de diligence et de disponibilité dans la réalisation de leurs différentes activités.

« Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre la politique sociale de notre pays impulsée par le chef de l’Etat en plaçant le bien-être de la population au cœur de nos actions. Aussi, nous devons mutualiser nos efforts pour sortir nos compatriotes des situations de vulnérabilité » a indiqué le ministre de la santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Ceci dit, le ministre de la santé et des Affaires Sociales et ses collaborateurs ont posé les jalons d’une collaboration franche basée sur la synergie et la mutualisation des efforts pour des actions concrètes au bénéfice des populations notamment des personnes vulnérables en prenant en compte les actions contenues dans le document la stratégie d’investissement humain du Gabon. Gageons de voir des actions concrètes sur le terrain.