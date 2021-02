Gabon: Dr. Louma et sa famille sous la menace d’une expulsion par l’Oprag

Docteur réputé pour son engagement contre l’alcoolisme et le tabagisme, le Dr. Alphonse Louma Eyougha fait aujourd’hui l’objet d’une requête aux fins d’expulsion et de destruction dont le requérant ne serait autre que l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag). En effet, l’administration dirigée par Apollinaire Alassa motiverait sa démarche par le fait que la demeure familiale du militant de l’alternance au Gabon serait bâtie sur le numéro 23 de la parcelle n°13535 dont elle serait les propriétaires.

Le litige foncier mettant aux prises l’Oprag au Dr. Alphonse Louma Eyougha prend des proportions inquiétantes. Déjà soulevé, il y a quelques années, la propriété du titre foncier n°13 535 revient tel un Boomerang. Et pour cause, la société chargée du port a décidé d’assigner devant le tribunal le leader de la société civile sous la coupole d’« agir pour le Gabon » axée sur la sensibilisation contre le tabagisme et l’alcoolisme.

En effet, le médecin a été notifié par voie d’huissier le Vendredi 5 février dernier d’une assignation à comparaître devant le tribunal de première instance de Libreville le mardi 16 février prochain. Au cœur de ce litige, une parcelle de 1333 m2 dont la société dénonce une irrégularité dans l’application des éléments de la Convention de l’amodiation d’une durée de 25 ans.



Selon la copie de la « requête aux fins d’expulsion et de destruction » consultée par Gabon Media Time, le Dr. Alphonse Louma Eyougha ne serait donc pas allé jusqu’au bout de son obligation. Se rendant débiteur à hauteur de 27. 796.216 FCFA équivalent à 8 années de redevances impayées. Si pour l’heure, le mis en cause ne s’est toujours pas exprimé à ce propos, une chose est sûre c’est qu’à la fin de ce combat judiciaire, une famille entière pourrait se retrouver à la belle étoile.