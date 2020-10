Gabon: Dr. Charles Mendoume prend officiellement les rênes de la CNSS

Ce jeudi 08 octobre 2020 s’est déroulée la cérémonie de passation de charge entre le directeur général sortant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Romaric Ghislain Youmou Mbodot et le Dr. Charles Mendoume. Un événement qui a permis à l’ancien responsable de dresser un bilan de son passage à la tête de cet organisme avec comme principal fait d’arme le recouvrement de plus de 83 milliards de francs CFA entre janvier et septembre 2020.

Nommé en conseil des ministres le 2 octobre dernier, Charles Mendoume a officiellement pris ses fonctions en remplacement de Romaric Ghislain Youmou Mbodot, en poste depuis juillet 2019. Une cérémonie de passation de charge présidée par le président du Conseil d’administration David Mbadinga, qui au cours de son allocution, a tenu à inviter le nouveau directeur général à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur.

Profitant de cette occasion, le directeur général sortant a dressé le bilan de son passage à la tête de la CNSS. Ainsi, il a indiqué qu’en matière de recouvrement, c’est plus de 83 milliards de FCFA qui ont été collectés sur les 112 milliards fixés comme objectif annuel par le conseil d’administration. Soit un taux de recouvrement de 75% au 30 septembre 2020.

Pour sa part, Charles Mendoume tout en saluant le travail abattu par son prédécesseur, il a décliné ses priorités. « La question centrale qui se pose aujourd’hui est celle d’avoir la ressource nécessaire permettant de résoudre tous les dossiers en instance de traitement et paiement, régler les différentes dettes donc. En un mot, c’est d’abord la question de la ressource, du financement », a-t-il indiqué.