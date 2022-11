Gabon: Dr. Akinwumi Adesina salut la vision pour la transformation à la ZES de Nkok

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent à Libreville depuis le lundi 21 novembre 2022, pour une visite de travail, le président de la Banque africaine de développement (BAD) le Dr. Akinwumi Adesina a effectué une visite au sein de la Zone spéciale économique de Nkok. Une visite jugée satisfaisante par le président de cette institution financière au vu des performances engrangées par cet espace en matière de transformation locale des matières premières et de diversification de l’économie.

C’est en compagnie du ministre de la Promotion des investissements, Hugues Mbadinga Madiya, du ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo et du ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi que s’est déroulée cette visite du président de la Banque africaine de développement. En première heure l’administrateur général de l’Autorité Administrative Anne Nkene Biyo’o a procédé à une présentation opérationnelle et fonctionnelle de ce parc industriel multisectoriel.

S’en est suivi la visite de Africa View Natural Resources spécialisée dans le recyclage des déchets de bois pour en faire des panneaux de bois et de Starply spécialisée dans la fabrication du contreplaqué. La visite s’est achevée par la découverte des produits fabriqués par les opérateurs économiques de la ZES de Nkok et une séance de planting d’un avocatier.



Au terme de cette visite, le Dr. Akinwumi Adesina a salué cette vision clairvoyante du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba par la mise en place de cette zone spécialisée. «Je salue l’initiative d’avoir fait des zones spéciales. Ce qui se fait ici va ouvrir un avenir plus prospère pour le Gabon. Il faut avoir une approche ambitieuse et compétitive, les zones spéciales amènent l’industrialisation», a-t-il indiqué.