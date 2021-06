Gabon: don de 300 ouvrages en espagnol au Lycée d’application Nelson Mandela

Mardi 8 juin 2021, l’ambassade d’Espagne au Gabon a offert à la section espagnole du Centre de documentation et d’information (CDI) du lycée d’Application Nelson Mandela, près de 300 ouvrages. Une action qui nourrit l’ambition de promouvoir l’enseignement des langues étrangères dans cet établissement et de renforcer, dans le terme, l’interculturalité.

Les élèves du lycée d’Application Nelson Mandela ont bénéficié de près de 300 ouvrages en espagnol, toutes disciplines confondues, de l’ambassade d’Espagne au Gabon. Le don cadre avec le projet pôle langues de la bibliothèque de l’établissement scolaire, mis en place pour offrir un cadre d’apprentissage des langues étrangères de qualité aux élèves.

Pour le consul, par ailleurs conseiller culturel de l’ambassade d’Espagne au Gabon, Nicolás Merino Cubillo, cette action est un pari gagnant pour le renforcement des langues. Selon le diplomate, les langues constituent un outil fondamental pour l’enseignement. « Les étudiants d’aujourd’hui sont les professionnels de demain. Les langues leur ouvriront sans doute les portes dans tous les domaines », a-t-il indiqué.



Le premier responsable du lycée d’Application Nelson Mandela, le proviseur Grégoire Ombango, lui,a parlé en termes d’interculturalité. La dotation a également été saluée par les élèves du lycée. Ces derniers ont présenté un chant, « we are the world » de Michael Jackson, savamment chanté en espagnol en guise de remerciements.