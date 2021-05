Gabon: DN officialise sa fusion-absorption avec le PDG

C’est désormais chose faite. En effet, c’est au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le vendredi 07 mai dernier que la formalisation de la fusion-absorption entre Démocratie nouvelle (DN) et le Parti démocratique gabonais (PDG, pouvoir) et qui selon le secrétaire général du PDG Éric Dodo Bounguendza permettra de « renforcer davantage l’hégémonie du parti, en vue d’un bon idéal pour le Gabon et ses populations ».

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est voulue sobre que ce qui jusqu’à présent était une annonce a été officialisé. Une formalisation de la fusion-absorption entre DN et le parti de masse qui s’est tenue en présence des six secrétaires généraux adjoints du parti au pouvoir, de ses neuf secrétaires nationaux en charge de l’animation politique provinciale, du directeur de cabinet politique du président du PDG et d’une importante délégation de DN.

Lors de son laïus de bienvenue, Dodo Bounguendza a rappelé aux nouveaux adhérents les valeurs qui sous tendent cette formation politique mais aussi la nécessité de travailler de concert pour le rayonnement du parti. « Il n’y a pas d’anciens ou de nouveaux militants. Nous formons, toutes et tous, une grande famille prompte à relever, sans trêve, les défis au profit du parti et, pour l’heure, pour sa régénération et sa revitalisation », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, le secrétaire général du PDG a souligné que ce retour à la maison de René Ndemezo’Obiang permettra de «renforcer davantage l’hégémonie du PDG, en vue d’un bon idéal pour le Gabon et ses populations». Pour sa part, le nouvel ancien militant du PDG a tenu à saluer l’implication du président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba qui a su trouver les mots justes lors de l’audience qu’il lui avait accordée le 23 mars dernier.