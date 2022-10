Gabon: distribution d’actes de naissance et récépissés CNAMGS aux enfants apatrides

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 13 octobre dernier, à Ntoum dans le département du Komo-Mondah, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et des Affaires sociales Jean Noel Biyogo sur instruction de Guy Patrick Ndong a procédé à la distribution des actes de naissances et de récépissés de la CNAMGS aux enfants jusque-là apatrides. Une action qui s’inscrit dans le cadre du Programme conjoint citoyenneté et protection sociale.

C’est dans la salle polyvalente de la mairie de Ntoum que la cérémonie de distribution des actes de naissance et récépissés de la CNAMGS des enfants apatrides a eu lieu. Un événement qui a vu la participation de l’ensemble des autorités administratives, politiques et militaires de cette localité, du directeur général de la CNAMGS, du directeur général de la Protection sociale ainsi que les parents des enfants dits apatrides.

Au total, 749 enfants de la commune de Ntoum et du département Komo-Mondah qui ont bénéficié de leurs actes de naissance et ont été automatiquement immatriculés à la CNAMGS. Cette campagne est la démonstration de la volonté des plus hautes autorités du pays d’assurer une protection sociale à toute la population.

Occasion pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé et des Affaires sociales de réaffirmer la détermination du gouvernement à résoudre cette problématique sociale conformément à la convention sur les droits de l’enfant ratifiée le 09 février 1994 par le Gabon d’une part et d’autre part, la loi n°003/2018 du 18 mars 2019 portant code de l’enfant en République Gabonaise.