Gabon: disparition progressive du Covid-19 depuis la levée des mesures de ripostes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis le 9 mars 2022, la quasi-totalité des mesures de riposte contre la Covid-19 ont été levées au Gabon. Les populations sont à nouveau libres de se mouvoir sans que cela ne sapent les efforts de lutte contre le coronavirus, puisque depuis un mois, le Gabon enregistre en moyenne 2 cas positifs à la Covid-19 par jour.

Dans son point sur la situation épidémiologique du pays du 9 au 10 mars dernier, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-coronavirus) rapportait 0 nouveau cas positifs sur 2000 tests réalisés. C’était la première fois en deux ans de lutte contre la Covid-19 que le Gabon affichait de telles statistiques.

On pourrait d’ailleurs aisément affirmer, grâce à cet indicateur épidémiologique, que le Gabon a réussi à neutraliser la Covid-19. Ceci, notamment du fait que, depuis l’annonce de la levée des mesures par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le Copil-coronavirus n’a plus recensé un nombre important de nouvelles contaminations. Au contraire, de 6 cas positifs au 13 mars, 3 cas le 15 mars, 0 cas le 27 mars et 2 cas positifs au 30 mars 2022, les nouvelles contaminations oscillent entre 0 et 10 et laissent penser à une disparition progressive de l’épidémie dans le pays.

En vue de prévenir une résurgence des nouvelles contaminations, le gouvernement, sur instruction du chef de l’Etat, a relancé la campagne de vaccination de masse contre le covid-19. La semaine dernière les équipes du Copivac ont investi les rues du Grand Libreville, dans les prochains jours, elles devraient poursuivre vers l’intérieur du pays.