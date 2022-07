Gabon: disparition mystérieuse de 15 000 m3 de grumes à Sindara

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’idée sur la mafia qui règne dans le secteur de l’exploitation forestière vient encore de trouver son sens au vu du rebondissement dans l’affaire relative à la disparition de 15 000 m3 de grumes à Sindara dans la province de la Ngounié. Une situation pour laquelle la justice gabonaise a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, rapporte le quotidien L’Union.

À Sindara, dans la province de la Ngounié, la disparition mystérieuse de 15 000 m3 de grumes dans un parc à bois, propriété d’une société forestière de la place, depuis le 20 juin dernier, fait toujours couler encre et salive. En effet, beaucoup se demandent comment une opération d’une telle envergure a pu se dérouler, sans que les administrations locales et des Eaux et Forêts ne soient informées. Après le constat d’un huissier de justice sur les lieux du vol présumé, la justice gabonaise a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Une source proche du dossier explique que c’est au petit matin du lundi 20 juin 2022 que certains riverains du parc à bois, étonnés par la rotation effrénée des grumiers sur le site, ont alerté un des responsables de l’entreprise. D’autant que la structure, tout comme la cargaison des grumes qui s’y trouve, fait l’objet d’un litige judiciaire relatif à l’affaire qui a conduit à l’incarcération à la prison centrale de Libreville, le 24 mai dernier, du directeur général des Forêts, Ghislain Moussavou.

Informée de la situation, l’entreprise va dépêcher un huissier de justice sur les lieux pour établir un constat du vol des grumes, dont la quantité a été estimée à 15 000 m3, après vérification des services compétents. Face à ce qui apparaît comme un vaste réseau de trafic de cette essence, le procureur a rappelé que des poursuites seront engagées contre l’ensemble des personnes impliquées, quels que soient les rangs et grades de ces dernières.

