Gabon: Diramba et Doukaga Kassa claquent la porte des Démocrates

C’est par le biais de correspondances au secrétaire général du parti Les Démocrates (LD) et parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, ce mercredi 9 mars 2022, que les deux nouveaux membres du gouvernement, Jean Norbert Diramba et Jean Pierre Doukaga Kassa, ont annoncé leur démission de cette formation politique de l’opposition. Une décision qu’ils justifient par la léthargie qui semble frapper le parti dirigé par l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama.

Nommé au sein du gouvernement Ossouka Raponda III, l’actuel maire de la commune de Mouila et le député du 1er arrondissement de Tchibanga ont officiellement décidé de claquer la porte de leur formation politique. En effet, ces derniers ont officialisé cette décision par le biais de correspondance adressée au secrétaire général dudit parti Vincent Ella Menie.

« Nous avons créé le Parti les Démocrates pour participer à la vie politique de notre pays. Je constate cinq ans plus tard que nous en sommes devenus les spectateurs et que le parti n’existe que par endroit et sans vision claire. J’ai donc décidé de présenter ma démission », a indiqué Jean Norbert Diramba, le nouveau ministre du Tourisme, dans sa correspondance.



Pour sa part, le désormais ministre de l’Economie numérique Jean Pierre Doukaga Kassa, tout en rappelant le chemin parcouru auprès du président du parti Guy Nzouba Ndama a expliqué sa démission par la nécessité de « de donner une autre orientation à son action politique ».