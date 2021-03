Gabon: Dieudonné Minlama échange avec des émissaires du CND

Le vendredi 26 février 2021, le président d’Ensemble pour la République Dieudonné Minlama Mintogo a reçu au siège dudit parti, des représentants du Conseil national de la démocratie (CND). Une rencontre axée sur la situation épidémiologique liée à la Covid-19 et ses incidences sur le plan social et économique mais aussi le rôle de cette institution pour trouver des solutions à cette crise.

C’est mandatés par le président du CND Séraphin Ndaot, que la délégation conduite par le président de l’Union sociale et démocratique (USD) Jean De Dieu Ekwanghe, et du Président de la Cause Commune pour le Développement Jean Pierre Ndong Abessolo a échangé avec l’ancien candidat à l’élection présidentielle. Il était question lors de cet échange d’évoquer les questions liées à la crise économique, sociale, sécuritaire et politique qui secoue le pays, suite à la pandémie de la Covid-19.

Il faut souligner que cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne des interpellations des représentants des quartiers de Libreville auprès du président du CND pour solliciter son intervention suite à la dégradation de leur niveau de vie, conséquences liées aux durcissements de l’état d’urgence sanitaire. Tout en se réjouissant de cette démarche, Dieudonné Minlama Mintogo s’est engagé à prendre une part active à ce plaidoyer qui sera transmis aux plus hautes autorités, « pour ramener la stabilité, et relancer l’économie gabonaise fortement impactée par les conséquences liées à la Covid-19 ».

Dans la même lancée, le président d’Ensemble pour la République, a rappelé la nécessité de privilégier le dialogue dans ce contexte très tendu où les mesures prises par le gouvernement ont désormais du mal à passer auprès des populations. « La situation est d’autant plus grave, que 12 milles Gabonais ont perdu leur emploi à cause de l’application de l’état d’urgence sanitaire et ses conséquences. Une solution ne peut pas être trouvée contre le Covid-19 et ses conséquences sans associer tous les fils de la Nation à travers l’écoute, le dialogue et le consensus », a martelé Dieudonné Minlama Mintogo.