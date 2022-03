Gabon: Diego Ndoumbou Likouni s’engage dans la course à la tête de la Fegafoot !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Passionné du sport roi et acteur majeur du domaine dans notre pays, Diego Ndoumbou Likouni a, ce lundi 14 mars 2022, officialisé, sa candidature à l’élection de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dont l’épilogue sera connue le 16 avril prochain. Pour l’ancien arbitre FIFA, « le moment est venu de répondre positivement à l’appel des compatriotes » qui croient en un changement de paradigme dans l’instance faîtière du football gabonais et à son « renouveau ».

C’est devant un parterre de journalistes de la presse sportive locale et internationale que Diego Ndoumbou Likouni a rendu officielle sa candidature à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Fin connaisseur du ballon rond pour lequel il s’adonne « depuis sa tendre enfance » parallèlement à ses études de chimiste, le néo candidat revêt la tunique de l’espoir pour les acteurs du football qui semblent désormais désorientés avec le trop de vicissitudes qui jonchent le milieu.

À ce propos, l’ancien arbitre FIFA aujourd’hui encadreur de jeunes talents avec son centre de formation dénommé « Terre de foot » a annoncé qu’il n’a fait que répondre aux sollicitations des compatriotes et du cœur. « Animé de patriotisme, j’ai la conviction que le moment est venu pour moi de répondre positivement à cet appel », a-t-il souligné sous les acclamations des acteurs du football présents. Occasion pour le candidat de déplorer le « contexte erratique du football gabonais marqué par plusieurs carences ».

Lequel serait caractérisé par « l’absence d’infrastructures de proximité, l’insuffisance de compétitions structurées toutes catégories confondues, l’absence de synergie entre et la Fegafoot et la tutelle, l’absence d’éthique et de stratégies managériales avérées des responsables sportifs » a-t-il fustigé. Diego Ndoumbou Likouni en a profité pour décliner les grands axes de son ambitieux projet qui vise à matérialiser le « renouveau du football dans notre pays ».



S’indignant de la légèreté constatée dans le traitement de l’affaire de pédophilie dans le football par les dirigeants, l’ancien Président du Comité de normalisation a déclaré s’appuyer sur « un groupe composé de compatriotes de compétences diverses […] capables d’élaborer une réflexion stratégique » dont les aboutissants sont entre autres la création des richesses propres au football, la transparence totale dans la gestion des fonds, le développement du football des jeunes, des infrastructures de proximité ainsi que la réforme des Championnats nationaux 1 et 2. Nul doute que Pierre Alain Mounguengui aura fort à faire le 16 avril prochain.