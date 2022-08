Gabon: Didoungou, Mandrault et Brice Ondo en lice pour le titre de meilleur entraîneur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncée comme la grand-messe de la valorisation des talents du National foot 1, la cérémonie baptisée « Trophées du football gabonais » entend primer les techniciens de notre championnat d’élite. À ce propos, l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) et le cabinet K-Consulting ont révélé qu’Albert Didoungou, Alain Mandrault et Brice Ondo sont en lice pour le prix Da Costa Soares.

Le football est un jeu collectif qui repose sur la performance des footballeurs mais également sur la stratégie de jeu mise en place par des entraîneurs taillés pour la tâche. Fin tacticien ou pas, ces passionnés du ballon rond ne ménagent aucun effort pour trouver le moyen de contourner les blocs adverses. Un travail laborieux très souvent mis en marge des compétences dans le sport roi dans notre pays.

Pour tenter d’inverser la vapeur, l’ANFPG et le cabinet K-Consulting ont décidé de rendre un bel hommage à ces acteurs de premier plan en créant le prix Da Costa Soares qui récompense le meilleur entraîneur de l’élite du football gabonais. Aussi, Albert Didoungou, Alain Mandrault et Brice Ondo coachs respectifs de l’AS Dikaki, Stade Mandji et l’US Bitam ont été retenus dans la short list.

3 noms qui ont été les plus plébiscités par les votants à savoir les acteurs du football et les journalistes. Et ce, du fait qu’après 2 années de pause due à la crise sanitaire liée au Covid-19, le football gabonais, les équipes dirigées par ces techniciens ont proposé un football chatoyant. Des structures de jeu qui n’ont pas manqué de marquer les esprits des téléspectateurs emballés. Le prix Da Costa Soares sera remis au soir du samedi 13 août prochain au Yoka Bar Lounge.