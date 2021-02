Gabon: devenez conductrice d’engins lourds grâce à l’Académie des Métiers de la Femme

Dans un monde de plus en plus globalisant et où le principe d’égalité des genres semble désormais s’appliquer dans tous les domaines, la formation occupe une place prépondérante pour sa réalisation. C’est le défi que s’est donné l’Académie des Métiers de la Femme (AMF) qui est un centre de formation spécialisé dans les métiers de la conduite des camions, des tracteurs agricoles, des engins de travaux publics et de manutention ainsi que dans la maintenance et la réparation des équipements du secteur de la santé, avec pour cible principale les femmes.

Fondée par Arnaud Steeve Ndong, économiste de formation et diplômé de l’Université de Sherbrooke au Canada, AMF se veut un centre de formation de référence en matière de formation dans la conduite des engins lourds. Une réelle opportunité puisque ladite formation s’adresse aux femmes, notamment celles qui sont dans les prisons et aux jeunes filles.

Ainsi, le centre propose des formations dans des domaines techniques variés tels que l’échafaudage; l’élingage et inspection opérationnelle; l’inspection opérationnelle des appareils et accessoires de levage et plus particulièrement la conduite des engins lourds. Pour cette dernière, le centre dispose d’un plateau technique qui selon le fondateur, « procure une expérience de conduite unique à l’utilisateur ». « L’avantage d’avoir un plateau technique lorsqu’on est dans une démarche d’apprentissage de conduite des engins lourds, c’est le fait de pouvoir vivre une expérience unique faisant face à toutes les difficultés que l’on peut rencontrer », a confié Arnaud Steeve Ndong.

Il faut souligner que l’AMF, comme centre de formation bénéficie de l’appui d’une organisation à but non lucratif de droit canadien appelé ACP (Afrique Canada Pacifique) qui, par la direction de son conseil d’administration mixte de par les différente nationalités qui fait son originalité, représentée par les pays tels que le Canada, le Gabon, le Rwanda ou encore la Guinée avec la particularité d’avoir comme présidence et comme vice Vice-présidence des femmes.



C’est d’ailleurs fort de cette approche qui souhaite mettre la femme au coeur des métiers jusque-là exercés par la gente masculine, qu’Arnaud Steeve Ndong invite ces dernières à sauter le pas. « J’invite les femmes qui sont intéressées à découvrir ce métier qui est fantastique car elle nous donne de facto une expérience d’employabilité. Lorsqu’on a un permis G c’est une grande opportunité qu’on s’offre », a-t-il souligné.