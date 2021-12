Gabon: deuxième Noël et Saint Sylvestre dans les mesures barrières

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les populations espéraient un allègement des mesures restrictives liées à la lutte contre la Covid-19, leur espoir aura malheureusement été vain du fait de la prorogation de la loi portant sur l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, à l’approche des fêtes de fin d’année, les chrétiens du Gabon devront à nouveau célébrer Noël et la Saint Sylvestre sous le sceau des mesures barrières.

Une fois de plus, les chrétiens devront faire preuve de patience avant de pouvoir célébrer normalement l’ensemble des cultes. En effet, presque deux ans après l’avènement du coronavirus au Gabon, le virus ne semble pas prêt de quitter les Popo murs du Gabon. Une situation qui va une fois de plus contraindre les populations à s’adapter au climat sanitaire.

Comme l’an dernier, l’événement va se dérouler dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. Vaccinés et réfractaires au vaccin devront s’adapter entre couvre-feu, restrictions, et protocoles sanitaires. De plus, la soirée du 31 décembre, où traditionnellement les fêtards sont plus exubérants est l’une des inquiétudes des autorités gouvernementales au regard du laisser aller qui est très souvent perceptible.

Alors que les chrétiens avaient prié tous les saints pour voir un allègement des mesures restrictives liées à la lutte contre le covid-19, leur espérance est semble-t-il tombée dans le bénitier. Bien que la tendance baissière se consolide dans le pays, il semblerait que les autorités soient bien plus préoccupées par la mise en œuvre de l’obligation qu’autre chose.