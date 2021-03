Gabon: deux trafiquants d’ivoire arrêtés à Libreville

Les agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts venus en appui à l’ONG Conservation Justice ont mis la main le jeudi 11 mars dernier sur deux trafiquants d’ivoire à Libreville dans la province de l’Estuaire. Les mis en cause ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à écouler leur marchandise, notamment 4 pointes d’éléphant.

Engagée dans la lutte contre le braconnage et la criminalité faunique, l’ONG Conservation Justice vient à nouveau de mettre hors d’état de nuire un réseau de trafiquants d’ivoire. Selon une source proche du dossier, les braconniers ont été pris grâce au concours des agents de l’antenne provinciale de la police judiciaire et ceux du ministère des Eaux et Forêts.

Les deux acteurs de cette activité illégalement rentable qu’est la commercialisation des défenses d’éléphant répondent au nom de Mac Hudson OKouma NDoulou exerçant le métier de chauffeur d’un véhicule à usage de clando, et Menson Etame, tous deux de nationalité gabonaise. Les deux individus ont été appréhendés en possession de quatre (4) pointes d’ivoire destinées au commerce illicite.

Les deux suspects seront présentés devant le Procureur de la République de la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville, pour répondre des faits de détention et de tentative de vente d’ivoire sans autorisation préalable des administrations compétentes. Ils risquent jusqu’à 10 ans de prison conformément aux dispositions de l’article 579 du code pénal gabonais.