Gabon: deux ressortissants chinois aux arrêts pour vol de pépites d’or

Lu Qin et Hou Kilian, deux ressortants chinois sont depuis le samedi 3 avril dernier en détention préventive à la prison centrale de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Il leur est reproché d’avoir dissimulé 2 pépites d’or alors qu’ils exerçaient sur le site d’exploitation d’or de la société Alpha Centuri Mining (ACM) à Ndjolé, rapporte L’Union.

Les faits se seraient produits dans la journée du mardi 30 mars 2021 précisément aux alentours de 16 heures. Les employés d’Alpha Centuri Mining s’apprêtent à ranger leurs outils et passer au lavage de tapis. C’est à ce moment que Lu Qin et Hou Jilian, exerçant pour le compte d’une société de sous-traitance Yang Shi Mining, dénichent deux jolies petites.

Persuadés de n’être vus par personne, le premier cité convainc le second de dissimuler les deux joyaux dans sa botte afin qu’il sorte et qu’ils aillent liquider le produit, une fois sortis du site. Malheureusement, leur supercherie était filmée par le chargé de Sécurité d’Alpha Centuri Mining. Lequel a pour mission de superviser les travaux et veiller à ce que la récolte soit exacte.

Pris la main dans le sac, les deux « maîtres Shaolin » comme les appellent ironiquement leurs collègues, nient tout en bloc. Une attitude qui cause l’ire du responsable qui décide de les conduire chez les supérieurs et contrôleurs hiérarchiques. Là-bas, les choses s’enveniment et les deux ressortissants chinois sont Interpellés par les Officiers de Police judiciaire (OPJ) contactés.

Conduits à la Brigade de Gendarmerie nationale (Gena) de Ndjolé, ils ne pourront pas se défendre convenablement si ce n’est de se mettre à pleurer. Un mea culpa tardif tant les responsables étaient déterminés à leur faire payer le prix de leur avidité. Après une courte garde à vue, Lu Qin et Hou Kilian sont déférés devant le parquet de la République près le Tribunal de première instance de Lambaréné. D’où ils seront placés sous mandat de dépôt après avoir été inculpés pour vol.

Pour voler de l’or et du diamant dans les zones minières, les chinois avaient un secret qui vient d’être percé. Ils utilisent des bouteilles de gaz dans lesquelles, ils mettent ces métaux précieux emballés au préalable, dans des sacs en plastique en quantité importante.

Et pour le faire sortir de la zone minière, ils feignent de vouloir recharger leurs bouteilles de gaz. Cette méthode qui a fonctionné longtemps vient d’être mise à nu par les policiers. Ces derniers s’interrogeaient sur la fréquence de recharge des bouteilles. C’est ainsi qu’un jour, au poste de contrôle situé entre Colomine et Garoua-Boulaï que l’affaire éclate.

Les éléments décident de confisquer les bouteilles suspectes et de les soumettre au chalumeau. Ils découvrent qu’à l’intérieur sont dissimulées dans des sacs en plastique d’énormes quantités d’or et de diamant. La sécurité indique par ailleurs que les chinois avaient fait savoir que l’exploitation était finie pourtant c’était une méthode pour dérober ces ressources minières du sous-sol gabonais. Une enquête a été ouverte pour établir les faits. Pour le moment, certains chinois ont été interpellés.