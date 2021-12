Gabon: deux présumés trafiquants d’ivoire aux arrêts à Lambaréné

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le trafic des espèces protégées est loin d’avoir trouvé son épilogue. Pour preuve, l’arrestation le vendredi 10 décembre 2021 de deux trafiquants qui s’apprêtaient à écouler deux pointes d’ivoire sciées en six morceaux en leur possession. Une interpellation rendue possible grâce au travail coordonné de l’ONG Conservation justice et des officiers de la Police judiciaire en poste à Lambaréné.

Les deux délinquants fauniques répondant au nom Prime Ndambaye et Fred Massamba, de nationalité gabonaise et exerçant en tant que pêcheurs ont été appréhendés en possession de 2 pointes d’ivoire le vendredi 10 décembre dernier alors qu’ils tentaient d’écouler leur stock. Une opération à succès menée par les officiers de la Police judiciaire de Lambaréné, une unité des Eaux et Forêts avec l’appui des membres de l’ONG Conservation justice.

Pour y parvenir, les agents vont mettre sur pied un stratagème méticuleusement conçu. Discrètement positionnés, ils vont apercevoir les deux suspects munis des deux pointes d’ivoire qu’ils s’apprêtaient à vendre dans un lieu peu fréquenté où les concernés s’étaient fixé rendez-vous. Des faisceaux d’indices étant réunis, les présumés « dealers » seront cueillis avec en leur butin. Ils seront conduits au poste puis gardés à vue dans les locaux de la Police judiciaire de la ville de Lambaréné.

Les deux délinquants fauniques seront transférés sur Libreville puis présentés dans les prochains jours devant le parquet spécial de Libreville pour répondre des faits de détention et tentative de vente d’ivoire sans autorisation des administrations compétentes. Selon les dispositions de l’article 388 du code pénal, Prime Ndambaye et Fred Massamba risquent jusqu’à 10 ans de prison.