Gabon: deux policières décorées pour acte de bravoure

C’est à la l’occasion de sa tournée dans les unités de Police le mardi 26 janvier dernier que deux compatriotes exerçant dans les rangs dudit corps ont été décorées pour acte de courage et de bravoure par le commandant en chef des forces de police nationale (FPN). Occasion pour le Général de Division Serge Hervé Ngoma de les exhorter à demeurer des modèles dans l’exercice de leurs fonctions.

« Le droit délibère et décide, la police surveille et ordonne » dixit Johann Wolfgang von Goethe dans Les maximes et réflexions (1749-1832). Pour ainsi dire que la Police a un rôle primordial à jouer dans l’équilibre de la justice et la manifestation de la vérité. Autant de valeurs que semblent avoir perdues de vue les fonctionnaires dudit corps aujourd’hui assimilés, à tort ou à raison, à des vils agents obnubilés par l’appât du gain.

Conscient de cette réputation peu valorisante qui colle à la peau de ces agents publics, le premier policier a initié une tournée dans les unités de Police. Pour le Commandement en chef des FPN, l’objectif visé est de partager à tous les policiers sa vision d’une Police plus noble. Le Général de Division Serge Hervé Ngoma en a profité pour rendre à « César ce qui appartient à César».



En effet, deux policières ont été décorées pour avoir « fait preuve de bravoure dans l’exercice de leur fonction », précise le communiqué de la préfecture de Police de Libreville rendu public il y a 48 heures. Bien qu’aucun détail n’ait été donné sur les évènements ayant conduit à cette distinction, il va sans dire que l’heure est au mérite au sein de ce corps fortement décrié ces derniers temps.