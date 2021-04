Gabon: deux nouveaux séismes entre Fougamou et Lambaréné

Ce mardi 27 avril 2021, selon l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (Ageos), deux nouveaux séismes ont été enregistrés avec un intervalle de deux minutes dans le sud du Gabon. Le bulletin d’information de cette structure révèle que la première secousse a été ressentie à 44 km du sud-ouest de Lambaréné et la seconde à 40 km au même endroit.

Un fait devenu récurrent, des mouvements sismiques entre Fougamou et Lambaréné. En effet, ce 27 avril dernier selon le bulletin d’information de l’Ageos, deux nouveaux séismes ont été enregistrés avec deux minutes d’intervalle. Après celui du 9 mars, dans la province du Moyen-Ogooué, le Gabon enregistre à nouveau des tremblements pour le moins inattendus.

C’est entre 00H et 1H du matin que les faits se sont déroulés. La première secousse de magnitude 4,5 précisément à 44 km et la deuxième à 40 km dans le Sud de la capitale migovéenne. Sachant qu’un tremblement de terre avait déjà eu lieu à une quinzaine de kilomètres à l’est de Lambaréné, les experts de l’Ageos soulignent qu’une étude devrait y être menée.

Cette répétition sismique attire l’ attention des populations qui craignent pour leurs vies. Si après les séismes de Fougamou, Lambaréné et Mouila le 10 mars dernier, Christian Bernard Mackaya avait prédit un calme à venir, pour l’heure, on n’en est pas encore là. « Les mouvements géologiques étant extrêmement lents, de l’ordre du million d’années, il n’y a pas de quoi s’inquiéter », a conclu le géologue.