Gabon: deux gendarmes illégalement entrés au Congo de retour

Deux gendarmes gabonais, illégalement entrés au Congo Brazzaville, ont récemment été renvoyés au Gabon, par les autorités de ce pays, après avoir été interpellés par les services de renseignements congolais, rapporte le quotidien L’Union. L’affaire avait fait un tollé sur la toile et avait été largement commentée par divers acteurs aussi bien politiques que de la société civile.

C’est la semaine écoulée que l’affaire a fuité sur les réseaux sociaux. Selon une source militaire, après avoir reçu leurs homologues du Congo venus pour la célébration de la Sainte Barbe à Franceville, les gendarmes gabonais auraient été conviés au Congo dans le cadre d’un mariage. Une invitation à laquelle auraient répondu les pandores qui auraient pris l’initiative de traverser la frontière.

Néanmoins, une fois arrivés au poste de contrôle leur permettant de rejoindre le pays frontalier, les gendarmes gabonais ne se seraient pas pliés au protocole en vigueur. Ils auraient ainsi pris l’initiative de rentrer au Congo sans pour autant remplir les formalités d’usage et sans en informer leur hiérarchie. Une situation pour laquelle ils seront interpellés puis placés en garde à vue par les services de renseignements congolais.

Au sortir de leur audition, les deux Gabonais ont ensuite été libérés et mis à la disposition de l’ambassade du Gabon au Congo. Laquelle a procédé au rapatriement des deux gendarmes en territoire gabonais. Une nouvelle affaire qui entache l’image de nos Forces de défense et de sécurité et dans laquelle le ministre de la Défense, Félicité Ongouori Ngoubili, devra sévir pour que de tels agissements ne se répètent plus.