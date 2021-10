Gabon: deux blocs d’exploration pétrolière attribués à BW Offshore à titre provisoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La montée en puissance dans le secteur pétrolier se confirme pour l’opérateur Norvégien BW Offshore et ses partenaires. Après avoir déjà mis la main sur des réserves de plus de 250 millions de barils au large des côtes gabonaises et mis en production plusieurs champs, l’opérateur s’est vu attribuer ce 11 octobre à titre provisoire, les droits d’exploration sur deux blocs pétroliers inscrits dans le 12ème cycle de licences pétrolières du Gabon.

Dénommés G12-13 et H12-13, couvrant respectivement des superficies de 2 989 km² et 1 929 km² et situés à proximité du périmètre producteur de Dussafu Marin, ces deux blocs seront principalement opérés par BW Energy (37,5 %), Vaalco Energy (37,5 %) et Panoro Energy (25 %). Trois opérateurs très actifs sur le bloc Dussafu qui ont d’ailleurs, en mai dernier, découvert un puits sec dans le cadre de leurs activités de forage du puits d’évaluation DHIBM-2.



Prévoyant selon le cahier de charges, une période d’exploration initiale de huit ans susceptible d’être prolongée de deux ans supplémentaires, avec obligation de forage d’un nombre non indiqué de puits d’exploration, ces blocs situés dans des zones clés, ont un réel « potentiel de création de valeur rapide à partir de découvertes futures » comme l’a indiqué Carl K. Arnet, PDG de BW Energy. A noter qu’une importante campagne de relevés sismiques 3D est également prévue dans le cadre de ces explorations.