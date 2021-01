Gabon: des voyageurs en provenance de l’étranger avec des tests Covid-19 positifs

C’est ce qu’a déploré le ministre des Transports Brice Paillat lors de la conférence de presse gouvernementale sur la situation épidémiologique qui s’est tenue ce samedi 23 janvier 2021. Une situation pour le moins préoccupante alors que le Gabon fait face depuis quelques semaines à une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19.

Si tout au long de cette rencontre avec la presse nationale et internationale, les membres du gouvernement ont fustigé le relâchement observé dans le respect des mesures barrières par les populations, une autre source d’inquiétude a été soulevée par le ministre chargé des Transports. En effet, Brice Paillat a révélé des comportements à risque de voyageurs en provenance de l’étranger.

« Nous avons été amenés à faire des constats malheureux. Nous avons des passagers qui arrivent sans test covid, d’autres à l’arrivée ont des tests covid positifs. Il y a des passagers qui arrivent sans fiche de renseignement alors que ce document est obligatoire et d’autres arrivent avec des tests remplis en manuscrit », a révélé Brice Paillat.



Des comportements à risque qui pourraient être à l’origine de la flambée de cas ces dernières semaines et qui laissent courir le risque de présence des nouvelles variantes du virus si on n’y prend pas garde. Face à ce constat, le ministre des Transports a donc indiqué que s’il est question d’intensifier la sensibilisation, tout en maintenant le nombre de vols internationaux, des sanctions sont désormais prévues contre les compagnies aériennes. « Nous allons infliger des amendes aux compagnies et bien naturellement en cas de récidive nous serons contraints d’envisager la suspension ou l’interdiction pure et simple sur la période », a-t-il martelé.